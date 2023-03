Rheinland-Pfalz: Unbekannter überfällt Wormser Tankstelle mit Pistole

In Worms ist am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen worden. Der unbekannte Täter bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Er erbeutete demnach einen mittleren dreistelligen Betrag und flüchtete. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch ohne Erfolg. Sie sucht nun Zeugen.