Luxemburg: Unbekannter verbrennt Gegenstände auf Fahrbahn – Polizei sucht nach Zeugen

Am 29. März hat ein bisher unbekannter Täter in Roost mehrere Sachgegenstände entlang der Fahrbahn in der Route de Bissen in Brand gesteckt. Das teilt die großherzogliche Polizei am Freitagmorgen mit und bittet in dem Zusammenhang mögliche Zeugen des Vorfalls um Hilfe bei der Identifikation des Übeltäters. Nach Angaben der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Demnach konnten Einsatzkräfte vor Ort das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.