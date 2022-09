Luxemburg : Unbekannter verfolgt Person nach Busausstieg und droht mit Messer

LUXEMBURG/STADT – Mit vorgehaltenem Messer hat in der Rue Nicolas-Ernest Barble ein Mann eine Person bestohlen, die kurz zuvor aus einem Bus ausgestiegen war.

Am Sonntagmorgen hat ein Unbekannter in Luxemburg-Stadt eine Person mit dem Messer bedroht und dessen Mobiltelefon gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei das Opfer gegen 9.15 Uhr aus dem Bus ausgestiegen und vom Täter verfolgt worden.