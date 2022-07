Saarland : Unbekannter verletzt 13-Jährigen mit Stichflamme aus Spraydose im Gesicht

Im saarländischen Sankt Ingbert hat ein Unbekannter einem 13-Jährigen eine Dose mit Deospray vor das Gesicht gehalten und mit einem Feuerzeug eine Stichflamme verursacht. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, konnte der Junge seine Augen zwar mit einer Hand schützen, zog sich aber Verbrennungen an der Hand, im Gesicht und an den Haaren zu. Er kam ins Krankenhaus.