Niederlande: «Unbeschreiblich» – Hobby-Schatzsucher macht den Fund seines Lebens

«Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es war, so etwas Wertvolles zu finden», sagt der 27 Jahre alte Lorenzo Ruijter. Der Niederländer war mit seinem Metalldetektor bereits 2021 in der Nähe der Kleinstadt Hoogwoud, im Norden des Landes, auf die rund 1000 Jahre alten Preziosen gestoßen. Vergraben in der Erde entdeckte der Hobby-Schatzsucher vier Ohranhänger aus Gold, zwei Streifen Blattgold und 39 Münzen.