Naturschauspiel : Und plötzlich war da ein Gesicht!

Gewitterwolken haben ein Gesicht geformt. Diese eindrucksvolle Wetterszene stammt nicht aus einem Horrorfilm, sondern wurde in Kanada mit der Videokamera festgehalten.

Spricht da Gott, eine höhere Macht? Verantwortlich ist für die Wahrnehmung der Wolken als Gesicht ist die sogenannte Pareidolie, schreibt grenzwissenschaft-aktuell.de. Darunter versteht man die Tendenz des Gehirns, bei seiner stetigen Suche nach Mustern und Bildern in der Wahrnehmung diese auch selbst in zufälligen Strukturen oder in Sinneseindrücken geringen Informationsgehalts zu finden.