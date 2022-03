Simpsons-Mythos : Und Springfield liegt in...

Matt Groening hat sich verplappert. Nachdem der Vater von Bart, Homer und Co. das Vorbild der gelben Stadt bis anhin für sich behalten konnte, haben die Fans nun endlich eine Antwort. Zumindest fast.

Simpsons-Vater Matt Groening hat die Spekulationen über die geografische Lage von Springfield durch Aussagen in einem Interview wieder angeheizt.

Für Fans der US-Serie «Die Simpsons» ist ein kleines Geheimnis gelüftet worden: Vorbild für das fiktive Springfield, dem Hauptschauplatz und Wohnort der Zeichentrickfiguren, ist die gleichnamige Kleinstadt im US-Bundesstaat Oregon.

Dies bestätigte Simpsons-Erfinder Matt Groening in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des «Smithsonian Magazine» höchstpersönlich. Zu der Wahl des Ortsnamens wurde er demnach in seiner Kindheit durch die Fernsehshow «Father Knows Best» inspiriert.

«Jeder wird denken, dass es sein Springfield ist»

Als die Simpsons auf dem Papier geboren waren, gab es für Groening also keinen Zweifel, wie die fiktive Stadt heissen sollte. «Ich dachte: Das wird cool - jeder wird denken, dass es sein Springfield ist», so der 58-Jährige. Und das tun sie tatsächlich: «Wenn mich jemand fragt: ‹Springfield Ohio, Springfield Massachusetts oder Springfield irgendwo?› sage ich immer: Ja, ja genau, so ist es.» Springfield in Oregon liegt etwa 160 Kilometer südlich von Groenings Heimatstadt Portland. Der Ortsname ist einer der am weitest verbreiteten in den USA.

Ja – aber wie denn nun? Das Rätsel um die Heimat der Simpsons ist also nur zur Hälfte gelöst: Ob Springfields Grundschule und Moe's Taverne aber auch in Oregon liegen sollen oder ob Oregons Springfield nur eine Namens-Inspiration war, hat der Erfinder der Kult-Serie dann doch nicht so genau beantworten wollen. Alle «Homer lebt in Oregon»-Artikel sind somit falsch, und die Welt ist wieder in Ordnung.