Studie aus Frankreich : Und wenn der BH gar nichts nützt?

Sorgen BHs für Hängebrüste? Ein französischer Arzt hat nach 15 Jahren Forschung herausgefunden, dass das Tragen von BHs eher kontraproduktiv sei.

Werden Frauen vom BH-Tragen abhängig, obwohl sie diesen eigentlich gar nicht benötigen? Diese These stellt der französischen Sportmediziner Jean-Denis Rouillon von der Universität der Franche-Comté in Besançon auf. Am Mittwoch veröffentlichte er seine Erkenntnisse aus Messungen an der Brust von 320 Frauen.