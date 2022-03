Konzert im Atelier : Underworld setzen Luxemburg unter Strom

LUXEMBURG – Lager! Lager! Lager! Underworld, die wohl einflussreichste Elektro-Combo der 90er Jahre, trieb das Atelier am Montagabend zur Ekstase.

Underworld @ Atelier 23.03.15 by Joaquim Valente Joaquim Valente

Dem werten Herrn hat das Frühstück im Hotel nicht geschmeckt. «Der Schock trifft mich hart», schreibt Karl Hyde (57) auf seinem Blog. «Eier so gelb, dass man eine Sonnenbrille braucht, zusammengekniffene Würstchen, warmes Teewasser.» Der Tag in Luxemburg hätte für den Sänger der britischen Electro-Combo Underworld offenbar nicht schlechter beginnen können. Doch beim Konzert am Montagabend im randvollen Atelier war Hydes morgendliche Verstimmung zum Glück verflogen. Der Auftritt seiner Band – es war ein Triumph auf ganzer Linie.

Die Veranstalter kündigten das Gastspiel von Underworld, deren riesiges Klanguniversum zwischen Drum and Bass, Techno, Trance und New Wave kaum einzugrenzen ist, als «einzigartiges und intimes» Ereignis an. 20 Jahre nach Veröffentlichung ihres bahnbrechenden Albums «Dubnobasswithmyheadman» hatte die Gruppe beschlossen, noch einmal Clubs auf der Insel und dem Festland mit den Hymnen von damals unter Starkstrom zu setzen. Ein Glück, dass sie auch das Großherzogtum wieder auf der Landkarte entdeckten. Karl Hyde musste im Atelier allerdings ohne seinen kongenialen Partner an den Keyboards auskommen – Rick Smith (55) plagt eine hartnäckige Augeninfektion. Doch sein Vertreter Darren Price dachte nicht daran, die Schlagzahl zu verringern.

Zeitreise in Diskotheken der 90er

«Ein langer Weg liegt hinter uns, Luxemburg. 20 Jahre», spricht der wie ein sterbender Schwan tänzelnde Hyde zum Publikum – und entführt es mit Songs wie «Dirty Epic» oder «Spoonman» auf eine Zeitreise in die grellen Diskotheken der 90er Jahre. Immer wieder wird das mächtige Sound-Gewitter von Underworld («Wie eine Stadt, die nach der Dunkelheit zu sich selbst spricht», The Guardian), durch Applaus unterbrochen.

Als krönenden Abschluss ihrer fast zweistündigen Show lassen Underworld ihr bekanntestes Werk «Born Slippy.NUXX» aus den Lautsprechern donnern – und der gesamte Club schreit lautstark mit: «Lager! Lager! Lager!». Fast so wie damals im Jahr 1996, als der ikonische Song aus dem Soundtrack des Drogen-Dramas Trainspotting durch alle Rave-Hallen von Edinburgh bis Echternach schallte. Mit fröhlichen, glühend roten Gesichtern tapsen die Besucher danach hinaus in die kalte Hauptstadt. Und morgen, in Amsterdam, gibt es hoffentlich wieder ein ordentliches Frühstück für den armen Mister Hyde.