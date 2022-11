Künstliche Befruchtung : Unerfüllter Babywunsch – Paris Hiltons Mutter leidet mehr als ihre Tochter

Auf Schwangerschafts-News der Hotelerbin warteten Fans bislang vergeblich. Paris ist aber zuversichtlich – ganz im Gegensatz zu ihrer Mutter.

1 / 5 «Es bricht mir das Herz, weil ich weiß, dass sie es immer und immer wieder versucht haben», sagt Kathy Hilton (l.) über den bislang unerfüllten Kinderwunsch ihrer Tochter Paris. DPA «Ich weiß nicht, woher sie das hat», sagte die Hotelerbin über die Sorgen ihrer Mutter, die sie selbst angeblich nicht teilt. REUTERS Im November 2021 gaben sich das It-Girl und der Unternehmer Carter Reum das Jawort. DPA

Paris Hilton (41) möchte Mama werden – und das schon seit längerer Zeit. Den passenden Mann an ihrer Seite hat sie gefunden. Im November 2021 gaben sich das It-Girl und der Unternehmer Carter Reum (41) das Jawort. Nur mit dem Nachwuchs hat es noch nicht geklappt. Ein Umstand, der vor allem Paris’ Mutter Kathy Hilton zu schaffen macht. «Es bricht mir das Herz, weil ich weiss, dass sie es immer und immer wieder versucht haben», erzählte die 63-Jährige in einem Interview mit «E! News». Einen Ratschlag habe sie ihrer Tochter gegeben: «Ich sage immer ‹entspann dich›. Es gibt so viele, die Probleme damit haben, und es passiert nicht einfach so.»

Doch ganz so verzweifelt ist Paris offenbar doch nicht, im Gegenteil. In einem Gespräch mit TMZ sagt die Hotelerbin, sie sei sehr positiv eingestellt, ihre In-vitro-Befruchtung sei am Laufen und sie habe genug Eizellen einfrieren lassen. «Ich weiß nicht, woher sie das hat», so Paris über die Aussagen ihrer Mutter. Laut dem Promiportal hat es so geklungen, als ob das Paar nur noch «den richtigen Zeitpunkt abwarten würde». Wann der sein soll, ist weiter nicht bekannt.

Zwillinge plus ein Mädchen

Klar ist jedoch: Paris hat sehr konkrete Familienpläne, die sie im Sommer 2021 in der TV-Show «Entertainment Tonight» preisgab. «Ich kann es kaum erwarten, 2022 Kinder zu kriegen», sagte die Hotelerbin damals. Sie hoffe, ein Mädchen zu bekommen und es dann London zu nennen. «Ich liebe Paris und London zusammen», so Hilton. Weiter gab die Hotelerbin bekannt, auf künstliche Befruchtung und damit auf Bub-und-Mädchen-Zwillinge zu setzen. Drei Kinder sollen ihr Glück mit Reum also vervollständigen.

Eine Freude, die Paris’ jüngerer Schwester Nicky Rothschild (38) und ihrem Ehemann James Rothschild (37) bereits zuteilwurde. Im Juli dieses Jahres kam Baby Nummer drei zur Welt. «Wir sind jetzt offiziell zu fünft», schrieb Nicky dazu auf Instagram.

Eine gute Übungsgrundlage für Paris, die von sich selbst sagte: «Ich werde einst die beste Mutter der Welt sein!» Zumindest gemäß ihrer Schwester soll sie als Babysitterin einen hervorragenden Job machen. So sagte Nicky über die Beziehung von ihren Kindern zu Tante Paris: «Sie lieben sie!»

