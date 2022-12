Sara Khadem : Unerschrockener Protest – Schachmeisterin aus Iran spielt WM ohne Kopftuch

Offenes Haar: Sara Khadem am Montag während der Blitzschach-Weltmeisterschaft in Almaty.

Die iranische Schachspielerin Sara Khadem nahm am Montag an der Blitz-Weltmeisterschaft im kasachischen Almaty teil, ohne die im Iran für Frauen vorgeschriebene Kopfbedeckung zu tragen. Der Internationale Schachverband FIDE veröffentlichte Fotos von Spielern des Turniers, darunter ein Bild Khadems, die mit offenem Haar über das Schachbrett blickt.

Unterstützung erhält Khadem, die mit vollem Namen Sarasadat Khademalsharieh heißt, von der Kollegin Atousa Pourkashian. Auch die 34-jährige Iranerin spielte in Almaty ohne Kopftuch. Allerdings tritt Pourkashian mittlerweile für die USA an, wo sie seit mehreren Jahren lebt.

Der 19-Jährige tat dies, um seinen Protest gegen das Verbot des Irans kundzutun, nicht gegen israelische Athleten antreten zu dürfen. Die iranische Regierung hindert ihre Schachspielerinnen und -spieler seit einer Weile daran, gegen Vertreterinnen und Vertreter des verfeindeten israelischen Verbandes anzutreten. Dies ist nach wie vor der Fall – auch am aktuellen Turnier in Almaty. Und ungeahndet vom Schach-Weltverband.

Die Frage des Tragens des Hidschabs durch iranische Frauen ist in den vergangenen Monaten stärker in den Mittelpunkt gerückt, als Demonstranten gegen den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam protestierten, die im September von der iranischen Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die repressive Kleiderordnung des Landes festgenommen worden war.