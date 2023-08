«Unerträgliches Drama»: Frankreich will entschlossen gegen Drogenbanden durchgreifen

Nach dem Tod eines unbeteiligten Zehnjährigen in einem Drogenkonflikt in Südfrankreich hat die französische Regierung ihre Entschlossenheit im Kampf gegen Drogenbanden versichert. «Wir werden unnachgiebig darin sein, die Sicherheit, die legitimerweise von den Anwohnern dieses Viertels erwartet wird, zurückzubringen», sagte Premierministerin Élisabeth Borne am Mittwoch im Sender France Bleu. «Mir ist vollkommen bewusst, dass es eine gewisse Anzahl an Vierteln gibt, in denen der Drogenhandel das Leben für die Anwohner vollkommen unmöglich machen kann, mit der Angst, die das schaffen kann.» Der Innenminister sei stark mobilisiert, um Dealernetzwerke zu zerschlagen.