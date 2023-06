Stau: Unfall auf A13 – Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Am heutigen Dienstag, gegen 9.30 Uhr, hat ein Zusammenstoß zwischen mehreren Fahrzeugen auf der A13 einen langen Stau verursacht. Eine Person wurde dabei verletzt. Das teilt der luxemburgische Automobilclub ACL am Morgen mit. Demnach kam es zwischen der Auffahrt Schifflingen und dem Escher Kreuz in Richtung Petingen zum Unfall.