Luxemburg : Unfall auf der A3 sorgt für Stau in Richtung Frankreich

BERCHEM – Am heutigen Mittwoch hat ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Autobahn A3 in Richtung Frankreich erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht.

Wie die CITA am heutigen Mittwoch mitteilt, gab es am Nachmittag auf der A3 in Richtung Frankreich zwischen dem Croix de Gasperich und der Aire de Berchem einen Unfall mit zwei beteiligten Autos. Infolge des Crashs war die Überholspur auf dieser Strecke blockiert, was erhebliche Verkehrsbeinträchtigungen und einen kilometerlangen Stau zur Folge hatte. Auch derzeit muss noch mit Verzögerungen auf dieser Strecke gerechnet werden. Nähere Angaben über die Umstände des Unfalls macht der luxemburgische Automobilclub bislang nicht.