Luxemburg : Unfall auf der A3 verursacht langen Stau in Richtung Frankreich

BERCHEM – Eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen auf der Höhe der Aire de Berchem behindert den Verkehr auf der A3 in Richtung Luxemburg-Thionville.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr hat sich auf der A3 in Höhe der Aire de Berchem in Fahrtrichtung Luxemburg-Thionville ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau auf dem wegen Verbreiterungsarbeiten auf zwei Spuren verengten Abschnitt der Autobahn.