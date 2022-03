A4 : Unfall auf der Escher Autobahn- Keine Verletzte

LUXEMBURG- Ein Riesen-Unfall hat sich am späten Freitagnachmittag auf der A4 Richtung Luxemburg-Stadt ereignet. Sechs Autos sind in den Vorfall verwickelt gewesen, teilte der ACL mit.

Ein langer Stau hat sich zu dieser Stunde auf der Escher Autobahn Richtung Luxemburg-Stadt gebildet. Grund: Ein Unfall ist am späten Freitagnachmittag auf der A4 in Höhe Fötz kurz vor der Ausfahrt auf die A13 Richtung Schengen passiert. Sechs Autos sind in den Zwischenfall verwickelt gewesen, teilte der ACL am Freitagabend mit. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner.