Jurorin: Unfall bei «The Voice» – Shirin David stürzt die Treppen hinunter

In der 13. Staffel sitzen neu der irische Sänger Ronan Keating (46), die deutsche Rapperin Shirin David (28), Entertainer Giovanni Zarrella (45) und die Brüder Bill und Tom Kaulitz (33) von Tokio Hotel in der «The Voice of Germany»-Jury. Das gab Prosieben Anfang Juni bekannt. Derzeit finden im Studio in Berlin-Adlershof auch die Dreharbeiten statt, bei denen sich Shirin David verletzte.