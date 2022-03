Fahrzeit manipuliert? : Unfall-Fahrer droht Entlassung

Zwei Menschen starben, weil der Fahrer einer luxemburgischen Transportfirma am Steuer einnickte und einen Unfall verursachte. Nun wurde er zum Entlassungsgespräch geladen.

Seit dem «Arbeitsunfall» ist Patrick G. krank geschrieben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet wegen Fälschung und Verwendung einer Fälschung für die Verwendung eines manipulierten Fahrtenschreibers. Ermittelt wird auch wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung. Der Fahrer hat seither nach eigenen Angaben nichts von seinem Arbeitgeber gehört, bis er am Mittwoch den Brief mit der Einladung zum Entlassungsgespräch erhalten hatte. «Ich bin total enttäuscht.» Die Direktion von Arthur Welter bestätigt auf Anfrage von «L’essentiel Online» den Brief: «Das heißt aber nicht, dass es zu einer Entlassung kommen wird», so ein Direktionsmitglied. In dem Gespräch sollen demnach eventuelle Fehler, die zu einer Entlassung führen könnten, besprochen werden. Auch die genauen Umstände des Unfalls seien noch zu klären.

Patrick G. will sich auf das Gespräch nicht einlassen und kann dabei auf die Unterstützung der Gewerkschaften zählen. «Dieser Brief ist mit dem Arbeitsrecht nicht vereinbar, denn Herr G. ist wegen des Arbeitsunfalls krankgeschrieben», erklärt Romain Daubenfeld vom OGBL. «Das ist bezeichnend für ein System, in dem die Fahrer nur ein Teil der Produktionskette und keine Angestellten sind», so der Gewerkschafter. Patrick G. hatte in einem Interview mit «L’essentiel» die Schuld an dem Unfall auf sich genommen, aber auch erklärt, dass die Manipulation des Fahrtenschreibers in Einvernehmen mit dem Unternehmen geschehen sei.