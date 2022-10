Tragischer Unfall: 20-jähriger Deutscher auf mallorquinischer Autobahn überfahren

Tragischer Unfall auf der spanischen Ferieninsel Mallorca: Ein 20-jähriger Deutscher wurde am Samstagabend von einem Kleinwagen auf der Autobahn von Llucmajor überfahren. Die Fahrerin gab an, dass der Mann auf der Straße gelegen habe, und sie ihn erst bemerkt habe, als es schon zu spät gewesen sei. Die Autobahn ist auf diesem Abschnitt unbeleuchtet.

Wie «Diario de Mallorca» berichtet, soll der Deutsche in einem stark alkoholisierten Zustand gewesen sein. Die Polizei von Palma vermutet, dass sich der 20-Jährige auf dem Weg in sein Hotel befand und aufgrund des hohen Alkoholkonsums durch die Gegend irrte. Ob dem tatsächlich so gewesen ist, soll eine Obduktion klären. Den bisherigen Ermittlungen nach soll der Tourist kurz vor 22.30 Uhr die Autobahn erreicht haben. Er sei in Badehose und Flipflops über die Leitplanke geklettert, berichtet «Mallorca Zeitung». Danach habe er wohl versucht, die Autobahn zu überqueren.