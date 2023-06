Saarbrücken: Unfall mit E-Scooter fordert zwei Tote

Zwei Menschen auf einem E-Scooter sind nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Saarbrücken gestorben. Der Unfall hatte sich aus bisher ungeklärten Gründen am Dienstagabend in der Innenstadt ereignet, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Gegen 23.20 Uhr sei ein Pkw im Kreuzungsbereich Viktoriastraße/Bahnhofstraße mit einem kreuzenden E-Scooter zusammen, heißt es in der Polizeimeldung.