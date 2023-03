Luxemburg : Unfall mit Kreisverkehr-Falschfahrer gipfelt in Schlägerei

REMERSCHEN/SCHENGEN – Auf der N10 sind am Sonntagabend zwei Autos kollidiert, wodurch eine Person eingeklemmt wurde. Eines der Fahrzeuge war zuvor offenbar in die falsche Richtung in den Kreisverkehr eingefahren.

Ein Verkehrsunfall zwischen Remerschen und Schengen ist am Sonntagabend in einer Schlägerei geendet. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sei ein Auto auf der N10 in der Nähe der Tankstellen zu schnell gefahren – und falsch rum in den Kreisverkehr. Dort sei der Wagen kurz nach 18 Uhr mit einem anderen kollidiert, wobei eine Person eingeklemmt worden sei. Aussagen zufolge haben sich vor Ort mehrere Unfallbeteiligte angefangen zu prügeln.