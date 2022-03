Luxemburg : Unfall mit mehreren Autos sorgte für Stau auf der A3

LUXEMBURG – Wegen eines Unfalls mit mehreren Fahrzeugen am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf der A3 in Richtung Luxemburg.

Fahrer auf der A3 mussten am Mittwochmorgen zur Rush Hour wieder eine extra Portion Gelduld an den Tag legen. Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen verursachte einen längeren Rückstau in der Nähe des Bettemburger Kreuzes in Richtung Luxemburg, wie der ACL mitteilt. Der Stau soll sich um 9 Uhr über etwa 3 Kilometer gestreckt haben.