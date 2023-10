Unfall: Wiener Trampassagierin wurde fast von Eisenstange durchbohrt

«Ich war schockiert und konnte kaum glauben, was passiert war», so die Wienerin zum Vorfall.

Am Dienstagabend spielten sich dramatische Szenen in einer Wiener Straßenbahn ab: Wie eine Frau gegenüber der österreichischen Zeitung Heute berichtet, sei sie in Tram auf dem Nachhauseweg gewesen, als sie plötzlich einen Lärm gehört habe. Im selben Moment schoss eine Stange vom Boden in die Höhe und durchbohrte den Sitzplatz neben ihr . «Ich war schockiert und konnte kaum glauben, was passiert war», so die Wienerin. Sie hatte offensichtlich großes Glück, denn auf dem Sitz lag laut ihr zu dem Zeitpunkt lediglich ihr Rucksack.