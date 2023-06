Tod von Fünfjährigem: Unfall-Youtuber haben sich wohl ins Ausland abgesetzt

Sein Freund Vito ist vermutlich in der Türkei. Er machte sich kurz vor dem Unfall noch per Video über Smart-Fahrer lustig.

Vermutlich saß Matteo di Pietro am Steuer. Gegen ihn wird wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt. Nun soll er sich in Spanien aufhalten.

«Wir sind uns sicher: Matteo di Pietro (20) und sein Freund Vito Loiacono sind raus aus Italien», das sagten «gut informierte Personen» aus dem römischen Quartier Casal Palocco gegenüber dem «Corriere della Sera». Di Pietro, der vermeintliche Fahrer des Unfallautos, wird in Spanien vermutet, Vito in der Türkei. Das «Absetzen» der beiden jungen Männer ins Ausland ist insofern bemerkenswert, weil gegen di Pietro unter anderem wegen Tötung im Straßenverkehr ermittelt wird. Weder sitzt er in Untersuchungshaft noch wurden andere Maßnahmen, wie beispielsweise die Beschlagnahmung seines Reisepasses, veranlasst.