Zeugenaufruf : Unfall zwischen Fußgänger und Pkw in Kayl – Fahrer flüchtet

KAYL – An einer Kreuzung kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Fahrer des Fahrzeugs ist anschließend davongefahren – die Polizei sucht nach Unfallzeugen.

Am Montagmorgen waren in Kayl ein Fußgänger und ein Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt. Wie die Polizei am Dienstag schreibt, sei der Verkehrsunfall gegen 7 Uhr an der Kreuzung Grand-Rue/Rue du Commerce passiert. «Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort», so die Police Grand-Ducale.