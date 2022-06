Luxemburg: Unfallfahrer fährt auf der Flucht einen Polizisten an

Ein Unfallbeteiligter hat am Donnerstagnachmittag Fahrerflucht begangen und beim Fluchtversuch einen Polizeibeamten angefahren und verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Zuvor war der Fahrer demnach an einem Unfall mit Sachschaden in Düdelingen beteiligt, habe sich aber unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.