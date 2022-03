Luxemburg : Unfallflüchtiger verursacht großen Materialschaden

TETINGEN – Ein Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei geparkte Autos angefahren und ist dann in eine Mauer gekracht. Danach flüchtete er.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.25 Uhr einen enormen Materialschaden verursacht und danach die Flucht angetreten. Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitteilt, hat der Autofahrer in der Rue Principale in Tetingen offenbar ein geparktes Auto gerammt. Dieses wurde aufgrund der Wucht der Kollision gegen eine angrenzende Mauer geschleudert, die daraufhin einstürzte.