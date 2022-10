Luxemburg : Unfallverursacher attackiert erst die Police Grand-Ducale und dann das Krankenhauspersonal

Wie die Police Grand-Ducale am heutigen Mittwoch mitteilt, hat sich am Vorabend in der Gemeinde Esch/Alzette ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Der Unfallverursacher sei zunächst geflüchtet, konnte aber kurz darauf von den Beamten gefasst werden.