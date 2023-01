Ciudad Juárez : Unfassbare Zustände in mexikanischem Gefängnis kommen ans Licht

Schwer bewaffnete Angreifer haben zu Neujahr ein Gefängnis in Mexiko attackiert und dem Chef eines Verbrecherkartells sowie 24 weiteren Häftlingen zur Flucht verholfen. Nun kamen weitere Details zum Vorschein.

Die 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt Ciudad Juárez liegt an der Grenze zur USA und leidet seit Jahren unter der Gewalt rivalisierender Drogenkartelle.

Nach dem gewaltsamen Ausbruch eines mexikanischen Gangsterbosses zu Neujahr sind unglaubliche Zustände in dem Gefängnis von Ciudad Juárez bekanntgeworden. Häftlinge hätten nicht nur Waffen, Drogen und Luxuswaren in das Gefängnis Nummer drei einschmuggeln können, sie hätten zudem noch die Schlüssel zu einigen Abteilungen der Haftanstalt besessen, teilte der Präsident der Menschenrechtskommission im nördlichen Gliedstaat Chihuahua, Nestor Manuel Armendariz, mit. Bei dem Ausbruch waren am Sonntag 17 Menschen getötet worden, die meisten waren Aufseher und Polizisten. Insgesamt entkamen 30 Häftlinge.