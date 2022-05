Ukraine-Krieg : Ungarn fordert EU-Milliardenhilfe für Ja zu Ölembargo

Ungarn macht milliardenschwere Hilfen der Europäischen Union zur Voraussetzung für seine Zustimmung zu dem geplanten Ölembargo gegen Russland. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto sprach am Montag in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft von Investitionen in Höhe von 15 bis 18 Milliarden Euro, die für die Abkehr seines Landes vom russischen Öl nötig seien.