Fahrerin schwer verletzt : Ungebremst in Haus gerast

LEUDELINGEN - Mit ihrem Wagen ist eine Fahrerin am Dienstag mit vollem Tempo in eine Hauseinfahrt gerast. Sie musste aus ihrem Auto befreit werden.

Weil ihr am Steuer schlecht wurde und sie in einer Kurve geradeaus fuhr, ist eine Autofahrerin am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in Leudelingen gegen ein Haus gerast. Erst eine Mauer in der Hauseinfahrt bremste die Frau, wie die Rettungskräfte aus Bettemburg berichteten.