Lockerungen in Frankreich : Ungeimpfter Novak Djokovic darf am French Open teilnehmen

In Frankreich fallen Beschränkungen für Ungeimpfte. Das heißt: Novak Djokovic kann jetzt wohl doch am French Open teilnehmen.

Novak Djokovic kann aufatmen. Der serbische Tennis-Superstar darf jetzt doch am French Open in diesem Frühling teilnehmen. So fallen in Frankreich die Beschränkungen für Ungeimpfte. Das zumindest kündigte der französische Premierminister Jean Castex im Interview mit TF1 an. So falle nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch die Einlassbeschränkung für Ungeimpfte werde aufgehoben. Castex sagte: «Die Situation hat sich dank unserer gemeinsamen Anstrengungen verbessert.»



Für den Serben sind das wunderbare Neuigkeiten. Ohne diese Aufhebung der Regel wäre nämlich eine Teilnahme am Turnier für ihn nicht möglich gewesen. Zumal der 34-Jährige zuletzt bekräftigte, dass er sich weiter nicht gegen Corona impfen lassen wolle. Der Tennis-Superstar war in dieser Woche in den Schlagzeilen, weil sich sein Sponsor Peugeot von ihm abwandte und er sich von seinem langjährigen Coach Marian Vajda trennte. Wie es für Djokovic jedoch bei anderen Turnieren (US Open beispielsweise) aussieht, ist wegen den Corona-Bestimmungen in den jeweiligen Ländern aber noch unklar.