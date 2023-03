Emotionaler Auftritt: Ungeschminkt und in zerrissenen Jeans – so leger performt Lady Gaga bei den Oscars

In Los Angeles fand in der Nacht auf Montag die 95. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre im Stadtteil Hollywood statt. Die größten Namen der Branche gaben sich am champagnerfarbenen Teppich die Klinke in die Hand. Darunter auch Popstar Lady Gaga, die mit ihrem Hit «Hold My Hand» für einen Goldjungen in der Kategorie «Bester Song» nominiert war.