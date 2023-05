Auf Twitter: Ungeschminkt und kämpferisch – so zeigt sich Tina Turner auf ihrem letzten Foto

Rocksängerin Tina Turner ist tot. Die Musik-Ikone starb «nach langer Krankheit» im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Schweiz, wie ihr Agent am Mittwoch mitteilte. In ihrem letzten privaten Foto auf Twitter sieht man die Queen of Rock and Roll kämpferisch und ungeschminkt bei sich zu Hause. Sie trägt ein gemütliches Set aus schwarzer Hose und Pullover. Auf dem Foto ist sie vor einem großen Fernseher zu sehen. Die Hände sind zu Fäusten geballt. Das Haar trägt sie offen.