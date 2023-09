Gefährliche Spritztour: Unbekannter radelt über die Luxemburger A6

Ungewöhnliche Szenen auf der hochfrequentierten A6 zwischen Mamer und Bridel am heutigen Montag: Offenbar hat sich ein Radfahrer auf dem Seitenstreifen des Autobahnabschnitts in Richtung Luxemburg verirrt, wie die Cita am Nachmittag mitteilt. Ob es sich hierbei um ein Versehen oder Vorsatz handelt, ist bislang nicht bekannt. Sein Ausflug habe demnach mehrere Minuten gedauert, bis es die Autobahn verlassen hat.