Ungewöhnlicher Einsatz: Arzt sendet Polizei zur Dialysepatientin

Die Polizei im rheinland-pfälzischen Linz kam so zu einem ungewöhnlichen Einsatz, als ein Kölner Facharzt sie um Unterstützung bat. Sein Problem: Ihm war es trotz Versuchen nicht möglich, eine Dialysepatientin über eine bereitstehende Spenderniere zu informieren. Dies teilte die Polizei in Neuwied am Freitag mit. Der Arzt hatte versucht, die Frau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu erreichen um sie dringend über das Spenderorgan zu informieren, jedoch erfolglos.