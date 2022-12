Ungleiches Einkommen: «Unglaubliche Summen» – Julian Classen finanziert das Luxusleben seiner Freundin

1 / 8 Von der Kindergärtnerin zur Influencerin mit privaten Bootstouren: Tanja Makarić (25) genießt mittlerweile ein Luxusleben – nicht zuletzt wegen ihres Partners Julian Classen (29). Instagram/tanjamakaric_ Kürzlich verbrachten die beiden romantische Ferien in einem Luxushotel auf den Malediven. Instagram/tanjamakaric_ Seit dem Sommer ist die Beziehung zwischen den beiden offiziell. Die Sportlerin teilte dieses Foto auf Instagram. Instagram/tanjamakaric_

Ferien auf den Malediven, private Bootsfahrten und Designerhandtaschen: Seit die Sportlerin Tanja Makarić (25) mit Julian Classen (29) zusammen ist, hat sie einen höheren Lebensstandard. Sie ist Julians erste Freundin, seit er nach dreizehn Jahren Beziehung von Youtube-Star Bibi verlassen wurde. Bevor sie mit dem Influencer zusammen kam, führte Tanja ein bodenständiges Leben und arbeitete als Kindergärtnerin. Nun spricht sie erstmals in einer Instagram-Story über ihren neuen Lifestyle und wer diesen tatsächlich finanziert.

In dem neuen Clip geht Tanja auf die Frage eines Fans ein, ob Julian alles für sie bezahlt. Sie bekomme auf der Social-Media-Plattform regelmäßig Anfeindungen zu diesem Thema, so Makarić. «Es ist total realistisch, dass ich bei Julian nicht mithalten kann. Ich hätte solche Urlaube nie bezahlen können», stellt die Ex-Profischwimmerin klar.

Von Ferien auf den Malediven konnte sie früher nur träumen. «Ihr wisst selber, dass das unglaubliche Summen sind», meint sie. Insbesondere das Hotel, in dem sie mit Julian war, sei preistechnisch unglaublich. Laut der «Bild» handle es sich dabei um das Luxusresort «One and Only Reethi Rah». Eine Nacht koste dort bereits um die 4500 Euro.

Für die 25-Jährige ist das Thema Geld kein einfaches. «Es ist mir unangenehm. Warum sollte ich darüber lügen», stellt sie klar. Sie versuche, da zu zahlen, wo sie könne. So übernehme sie beispielsweise die Rechnung im Restaurant oder bezahle die Einkäufe. Trotzdem weiß sie: «Ich kann niemals an das rankommen, was er immer zahlt. Damit mache ich mich wahrscheinlich super angreifbar – so wie immer.»

Unterdessen sehe es aber auch auf ihrem Konto nicht mehr so aus wie früher. «Ich konnte mit Julians Hilfe schon einiges zusammensparen. Er ist unfassbar intelligent, wenn es um Geld geht und kann gut damit umgehen», schwärmt sie über ihren erfolgreichen Freund. Der Kölner müsse darüber mal in seinem Podcast sprechen und Tipps geben, findet sie.

Julian Classen hat Tanja «viel zu verdanken»

Julian repostete die Story seiner Freundin mit einem längeren Text. «Ich finde es sehr schade, dass so was überhaupt thematisiert werden muss. Ich denke, es müsste doch normal sein, dass in einer Partnerschaft nicht jeder das gleiche verdient oder?», schreibt er. Am Ende des Tages komme es darauf an, zusammen glücklich zu sein. «Ich habe nicht ihr einen Urlaub geschenkt, sondern uns. Sie hat ihn perfekt gemacht. Dieser Frau habe ich wirklich sehr viel zu verdanken», stellt er klar. Er beendet den Text mit einem riesen Lob an seine Freundin. Sie sei ein unfassbar großzügiger Mensch und viele könnten sich eine Scheibe von ihr abschneiden.

Der Influencer soll mit seiner Firma, Werbedeals und Immobilien Millionen von Euro verdient haben. Wie viel der zweifache Vater tatsächlich auf dem Konto hat, ist nicht bekannt. Deutsche Medien schätzen sein Vermögen zwischen zwei und 20 Millionen Euro ein.