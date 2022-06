UN : Ungleichheit in der Welt so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr

In der Welt häufen sich die Krisen, Leidtragende sind vor allem die Ärmsten. UN-Hochkommissarin Bachelet fordert mehr Solidarität – und stellt bei Menschenrechtsverletzungen auch Länder an den Pranger.

Michelle Bachelet, die Hochkommissarin für Menschenrechte ist alamiert. Die Ungleichheit in der Welt sei so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr.

Angesichts der weltweit wachsenden Armut hat die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die reichen Länder zu mehr Entwicklungshilfe aufgefordert. Die ärmsten 20 Prozent der Weltbevölkerung hätten mit der Corona-Pandemie die größten Einkommenseinbussen erlitten, sagte Bachelet am Montag zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Auch von der Klimakrise seien sie besonders stark betroffen. Die Ungleichheit in der Welt sei nach einer Studie so groß wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr.