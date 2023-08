Unglück im Jahr 2001: Neben der Leiche lagen Bankkarte und Führerschein

In Tirol ist an einem schmelzenden Alpengletscher die Leiche eines vermutlich 2001 verunglückten österreichischen Skitourengehers gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Bergführer am vergangenen Freitag am Schlatenkees-Gletscher unterhalb des Ostvenedigers die Überreste entdeckt. Am Dienstag sei dann in der Nähe ein Rucksack mit Bargeld, einer Bankkarte und einem Führerschein aufgefunden worden, der «augenscheinlich» dem Verstorbenen zuzuordnen sei.