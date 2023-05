Lisanza, Italien : Unglücksboot vom Lago Maggiore war voller Geheimdienst-Agenten

An Bord des Ausflugsbootes, das am Sonntagabend in einem Gewitter kenterte, fand ein Geburtstagsfest statt. Nun ist klar: Fast alle Israelis und Italiener an Bord waren aktive oder frühere Agenten.