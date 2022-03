Zwei Jahre nach Havarie : Unglückskapitän Schettino fühlt tiefste Trauer

Kapitän Francesco Schettino sprach von einem «unauslöschbaren Schmerz». Am zweiten Jahrestag des Schiffbruchs der Costa Concordia fand ein weiterer Verfahrenstermin statt.

In Grosseto war zwar am zweiten Jahrestag des Unglücks ein weiterer Verfahrenstermin mit Zeugenaussagen angesetzt, Schettinos Verteidiger wurden aber wegen eines mehrtägigen Anwaltsstreiks nicht im Gerichtssaal erwartet.

Bewohner von Giglio gedenken der Opfer Überlebende Passagiere und ihre Anwälte wollten im Lauf des Tages in Grosseto mit einer Art Sit-in an die Tragödie vom 13. Januar 2012 vor der Insel Giglio erinnern.

Auf Giglio wollten Bewohner der italienischen Mittelmeerinsel, Angehörige von Opfern und Überlebende des Unglücks an einer Messe am Vormittag in der Kirche dei Santi Lorenzo e Mamiliano teilnehmen. In dieser Kirche hatten in der Unglücksnacht zahlreiche Schiffbrüchige Zuflucht gefunden.