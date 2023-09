Unheilbar krank: «Gibt wenig, was wir tun können» – So steht es um Céline Dion

Das Stiff-Person-Syndrom führt in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen. Claudette Dion verglich diese Spasmen mit nächtlichen Krämpfen in den Beinen, die wohl jeder kenne. Nur treten sie bei der Musikerin am ganzen Körper auf. «Es gibt wenig, was wir tun können, um sie zu unterstützen, um ihre Schmerzen zu lindern», so die besorgte Schwester. Über das Stiff-Person-Syndrom sei noch wenig bekannt, fügte sie hinzu. «Wir drücken die Daumen, dass die Forscher ein Mittel gegen diese schreckliche Krankheit finden werden.»

Céline Dions Karriere ist wegen Stiff-Person-Syndrom gefährdet

Vergangenen Dezember hatte sich Céline Dion aus traurigem Anlass an ihre Fans gewandt. In einem Video auf Instagram gab sie bekannt, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Bei Céline Dion wurden durch die Krankheit sowohl die Beine als auch die Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Karriere ist damit ernsthaft in Gefahr. Wie es der «My Heart Will Go On»-Interpretin aus eigener Sicht tatsächlich derzeit geht, ist nicht ganz klar. Sie hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.