Unheilbar krank: «Ihr Leben endete um 1.45 Uhr» – Baby Indi ist tot

Die acht Monate alte Indi Gregory durfte nicht weiter behandelt und auch nicht in ein Krankenhaus in Rom verlegt werden, wie es die Eltern wünschten.

Das Baby litt an einem genetischen Defekt der Mitochondrien, durch die die Energieerzeugung in den Körperzellen unterbunden wird.

Das todkranke Baby war am Samstagabend mit einem Krankenwagen vom Krankenhaus im englischen Nottingham in ein Sterbehospiz verlegt worden. Einen Antrag der Eltern, das Kind zum Sterben nach Hause holen zu dürfen, hatte das Berufungsgericht in London am Freitag abgelehnt.