Forschung : Uni.lu-Professor bekommt FNR PEARL Chair

LUXEMBURG – Prof. Michael Heneka, Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine ist vom Fonds National de la Recherche mit einem FNR PEARL Chair geehrt worden.

Prof. Heneka ist staatlich geprüfter Neurologe und hat vor seiner Tätigkeit am LCSB zuletzt Erfahrung in der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen als Professor für Klinische Neurowissenschaften an der Universität Bonn gesammelt. FNR

Der Fonds National de la Recherche (FNR) hat Prof. Michael Heneka, dem Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) an der Universität Luxemburg einen FNR PEARL Chair für ein Forschungsprojekt zur Alzheimer-Krankheit verliehen, wie es in einer Pressemitteilung am 7. Dezember heißt.

Die Finanzierung des Projekts mit dem Namen «MINIALZ» soll sich auf 3,9 Millionen Euro belaufen. Ziel sei, eine Brücke von der Grundlagenforschung zu klinischen Anwendungen für Diagnostik und Therapie zu schlagen und dazu beizutragen, die Versorgung von Demenzpatienten in Luxemburg und darüber hinaus zu verbessern. Prof. Heneka ist staatlich geprüfter Neurologe und hat vor seiner Tätigkeit am LCSB zuletzt Erfahrung in der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen als Professor für Klinische Neurowissenschaften an der Universität Bonn gesammelt.

Der Forscher möchte nun zusammen mit seinem Team die Rolle genetischer und umweltbedingter Einflüsse, wie Ernährung und Lebensstil, auf den Ausbruch und das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit weiter entschlüsseln. «Wir werden die Interaktion von Immunzellen und Neuronen im Gehirn untersuchen, sowohl in Tiermodellen als auch in Zellkulturen, die direkt aus Blutproben von Patienten gewonnen werden», erläutert Michael Heneka. «Unser Ziel ist es, besser zu verstehen, welche Rolle die Immunzellen im Gehirn bei der Gesunderhaltung der Neuronen spielen und was passiert, wenn ihre Interaktionen verändert werden.»

Luxemburg an der Spitze der Alzheimer-Forschung

«In den letzten zehn Jahren hat sich das LCSB zu einer führenden Einrichtung der neurowissenschaftlichen Forschung entwickelt, die sich insbesondere auf die Parkinson-Krankheit konzentriert. Mit dem neuen FNR PEARL Chair erweitert das Zentrum seine Expertise und setzt sich auf breiterer Ebene mit der Neurodegeneration auseinander», betont Prof. Jens Kreisel, Prorektor für Forschung der Universität Luxemburg. «Das Projekt als Ganzes hat das Potenzial, das Feld zu revolutionieren. Wir sehen darin eine wesentliche Chance für Luxemburg, an der Spitze der Alzheimer-Forschung zu bleiben, mit einem umfassenden Plan für die Grundlagenforschung, der zu klinischen Ergebnissen führen kann», betont Dr. Marc Schiltz, Geschäftsführer des FNR.

FNR PEARL Chair