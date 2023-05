Luxemburg: Uni.lu stellt in Europa einzigartigen Master vor

Vor mehr als 60 Jahren wurde der erste Investmentfonds in Luxemburg gegründet. Inzwischen hat sich das Großherzogtum zum führenden Zentrum für Investmentfonds in Europa und zum zweitwichtigsten weltweit entwickelt. Qualifiziertes Personal einzustellen, stellt sich jedoch als schwierig dar. «Der Mangel an qualifizierten Talenten kann ein Hindernis darstellen. Deshalb müssen wir bei der Rekrutierung neue Wege gehen», bemerkt Sophie Laguesse, Partnerin in der Anwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen, am Donnerstagmorgen.