Studentenwohnungen: Uni Luxemburg befristet Studi-Mietverträge – außer für «Grandfathers»

«Müssen wir unsere Studentenwohnung im September verlassen? Wir haben noch sechs Monate bis zum Abschluss unseres Masterstudiums. Wir brauchen eine Adresse im Land für unsere Aufenthaltserlaubnis. Haben Sie die Wohnungspreise auf dem privaten Wohnungsmarkt in Luxemburg gesehen?» Die Sorgen indischer und pakistanischer Studierender, die man dieser Tage auf dem Campus trifft, sind vielfältig. Grund der Aufregung: Die Universität Luxemburg hat entschieden, die Mietverträge für die rund 1000 Wohnungen in ihrem Bestand zu befristen.

Kritik von Studierendenvertretung

Die Universität will nach eigenen Angaben den Neuen den Zugang zu Studentenwohnungen erleichtern. «Im Ausland ist das eine gängige Praxis», heißt es. In Luxemburg liege die Zahl der verfügbaren Zimmer im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden bei 16,2 Prozent, also etwa im europäischen Durchschnitt, erklärten die zuständigen Ministerien am Dienstag.