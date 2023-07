Großregion: Uni Luxemburg und Saarbrücker Klinik kooperieren bei Ausbildung

Ärzte und Studierende, die ihr praktisches Jahr auf dem Winterberg absolvieren, erhalten demnach Zugang zum modernen Simulationszentrum in Luxemburg, um ihre Kenntnisse in der Magen-Darm-Endoskopie und Ultraschall mithilfe von Simulatoren zu verbessern. Einen Einführungstag gab es bereits im Juni. Luxemburgische Bachelor-Medizinstudenten können in Saarbrücken mit Ärzten zusammenarbeiten und Praxiserfahrung sammeln. Die erste «Teaching lesson» soll am 1. August stattfinden.