Uni : Luxemburger studieren am liebsten in Deutschland

AFP

Deutschland ist beliebt. Zumindest unter den luxemburgischen Studis. Auch für den Zeitraum 2022 bis 2023 rangierte das Nachbarland als bevorzugtes Studienplatzziel. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung des Ministeriums für Hochschulbildung und Forschung sind es insgesamt 4560 Studierende, die Universitäten wie in Trier, Saarbrücken, Köln oder Aachen ihrer «Heimatuniversität» in Belval gegenüber bevorzugen, an welcher 4050 einheimische Studenten immatrikuliert sind. Ein weiterer Nachbar, Belgien, ist mit 3463 Hochschülern auf Platz Drei.

An den Hochschulen innerhalb Luxemburgs waren 834 Personen in 36 Studiengängen an studienvorbereitenden «Brevets de Technicien Supérieur» (BTS) eingeschrieben und an der Universtität Luxemburg insgesamt 6098 Studierende aus 127 verschiedenen Ländern.

Die Beliebtheit eines Studiums macht sich auch in den Finanzhilfen bemerkbar. So wurden im Wintersemester 32.170 und im Sommersemester 29.513 Studierenden staatliche Unterstützung gewährt. Insgesamt wurden für das Studienjahr 2022/2023 159,5 Millionen Euro an Stipendien ausgeschüttet und 118,8 Millionen Euro an Darlehen bewilligt. Das Stipendienbudget wurde infolgedessen von 115 Millionen Euro auf 160 Millionen angepasst und auch die Universität selbst profitiert von einer Steigerung von 160 auf 234 Millionen Euro.