DFB-Pokal – Union Berlin nach Sieg gegen St. Pauli im Halbfinale

Der 1. FC Union Berlin steht als erster Club im diesjährigen Halbfinale des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Siebte gewann am Dienstagabend gegen den Zweitligisten FC St. Pauli mit 2:1 (1:1) und steht erstmals seit 21 Jahren in der Runde der besten vier Teams. Daniel-Kofi Kyereh (21. Minute) hatte die Hamburger in Führung gebracht, Sheraldo Becker (45.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. Andreas Voglsammer (75.) traf zum Jubel der Union-Fans. Nach den weiteren drei Spielen am Mittwoch wird das Halbfinale am kommenden Sonntag ausgelost.