DFB-Pokal - Union gegen St. Pauli – Kult-Clubs eröffnen Pokal-Viertelfinale

Die großen Favoriten und Sieger der vergangenen Jahre vom FC Bayern und Borussia Dortmund sind schon raus. Der DFB-Pokal ist in dieser Saison das Terrain von ambitionierten Außenseitern. Das Viertelfinale eröffnen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) der 1. FC Union Berlin und der FC St. Pauli. Die drei weiteren Partien um den Halbfinaleinzug finden dann am Mittwochabend statt.